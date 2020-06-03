Мы говорим нашей школе: "До свидания и спасибо!"

В лицее № 1 села Мишкино транслировали онлайн-церемонию последнего звонка: выпускники собрались на одной из платформ для проведения онлайн-конференции и прослушали выступления президента Российской Федерации Владимира Путина, главы администрации района Павла Трапезникова, начальника отдела образования Сергея Александрова, директора лицея №1 Евгения Малмыгина.

Прийти к пониманию, что личный успех особенно ценен, когда приносит пользу другим. Об этом, и о том, как важно ставить цели, значимые в масштабах страны, сказал, обращаясь к выпускникам, Владимир Путин.

«Вы способны осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины. Вы быстро осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и умеете. В этом, безусловно, ваша собственная заслуга. И, конечно, огромная, искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение. Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди, смелые, свободные, решительные и самостоятельные и ответственные, способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями. Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте. Приобретайте новые знания, дерзайте.

Еще раз поздравляю вас с окончанием школы. Удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится», – сказал Владимир Путин.

Директор лицея Евгений Валентинович от имени педагогического коллектива поздравил всех с этим замечательным праздником. Назвал самых ярких выпускников: "Все они не только отличники, но и многократные победители олимпиад по различным предметам районного, республиканского и федерального уровней". Директор лицея озвучил спортивные, творческие достижения выпускников. Особо отметил волонтеров, активистов молодежного движения "Молодая гвардия". Сообщил, что на основании педагогического совета выпускники 9 классов получат аттестаты об основном общем образовании и выпускники 11 классов о среднем образовании на основании текущих оценок, все допущены к экзаменам, ЕГЭ нынче будут сдавать только те выпускники, кто собирается поступать в высшее учебное заведение.

Глава администрации муниципального района Мишкинский район Павел Трапезников, обращаясь к выпускникам, сказал: "Уже недалек момент, когда вы попрощаетесь с родной школой, которая на протяжении многих лет была вторым домом. Здесь вы получили необходимые знания, научились преодолевать трудности и нашли настоящих друзей. Теперь перед вами весь мир, и только от вас зависит, каких успехов вы достигнете, и какие вершины покорите".

Павел Владимирович поблагодарил учителей, которые давали новые знания, учили житейской мудрости, дарили доброту своих сердец. Поздравил родителей выпускников.

Начальник отдела образования Сергей Александров в начале своего выступления отметил, что в этом году в районе 130 выпускников 11 классов и 303 выпускника 9 классов. "Высота под названием школа вами взята", - сказал он, обращаясь к выпускникам. Пожелал им правильно выбрать дальней путь в жизни, преодолевать достойно трудности и творить добро, не забывать родную школу и своих товарищей, найти счастье в жизни. Обращаясь к родителям, Сергей Андреевич, отметил, что и они являются выпускниками. Поблагодарил педагогический коллектив школы, классных руководителей выпускников, пожелал им здоровья, вдохновения, творческого долголетия. "В добрый путь, дорогие выпускники Мишкинского района", - сказал Сергей Андреевич.

Первая учительница - это особенный человек для любого школьника. Много теплых слов выпускникам сказала учительница начальных классов Татьяна Петрова. Она пожелала им уверенности в себе, удачи.

"Годы, проведенные с вами, стали для меня самыми насыщенными... Мы многому научились друг у друга... Мы прошли большой путь, и вы стали частью моего сердца", - сказала своим ученикам классная руководительница Ольга Масновиева.

От имени родителей Алена Терегулова поблагодарила учителей за их труд и терпение, а выпускникам напомнила, что они кузнецы своего счастья и насколько успешными они будут, зависит от них самих.

Выпускник 11 класса Данил Михайлов вспомнил, как они впервые пришли в школу, первых учителей Татьяну Геннадиевну и Эльмиру Зуфаровну. Обращаясь ко всем учителям, он сказал: "Мы искренне благодарны вам, за вложенные в нас знания и труд". Данил поблагодарил родителей за поддержку и веру в них, пожелал удачи своим одноклассникам в предстоящих экзаменах. "Мы говорим нашей школе до свидания и спасибо за теплые воспоминания и веселые годы".