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Образование
29 Мая 2020, 18:51

В Башкирии в Яндекс.Лицее подошел к окончанию учебный год

Данный проект в Башкирии функционирует на 11 площадках уже в течение двух лет. Проект посвящен бесплатному обучению ребят в сфере IT и его реализации содействует действующий в республике нацпроект "Цифровая экономика РФ".

2019-2020 учебный год завершен в Яндекс.Лицее Уфы, Ишимбая, Салавата, Стерлитамака и Нефтекамска. Первый курс окончили 167 ребят, 74 человека прошли двухлетнюю программу, а 14 учеников закончили обучение. Основы программирования изучали школьники на первом курсе, на втором курсе они изучали промышленное программирование и участвовали в различных проектах.
В Яндекс.Лицее легко перешли к дистанционному обучению и продолжили учебный процесс в новом формате.
Марина Суслова, директор Яндекс.Лицея рассказала, что созданы все условия для того, чтобы большое количество школьников испробовали себя в сфере IT и развили требуемые для программистов навыки.
Новый набор на следующий учебный год начнется 30 августа на интернет-сайте проекта.
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