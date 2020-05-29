В Башкирии в Яндекс.Лицее подошел к окончанию учебный год

2019-2020 учебный год завершен в Яндекс.Лицее Уфы, Ишимбая, Салавата, Стерлитамака и Нефтекамска. Первый курс окончили 167 ребят, 74 человека прошли двухлетнюю программу, а 14 учеников закончили обучение. Основы программирования изучали школьники на первом курсе, на втором курсе они изучали промышленное программирование и участвовали в различных проектах.

В Яндекс.Лицее легко перешли к дистанционному обучению и продолжили учебный процесс в новом формате.

Марина Суслова, директор Яндекс.Лицея рассказала, что созданы все условия для того, чтобы большое количество школьников испробовали себя в сфере IT и развили требуемые для программистов навыки.