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Образование
26 Мая 2020, 18:29

В Уфе новый детсад «Умка» на 260 мест готов принять ребятишек

В Демском районе Уфы построили новое дошкольное учреждение. Детский сад "Умка" появился в результате реализации в Башкирии национального проекта "Демография".

В конце 2019 года было завершено техническое строительство двухэтажного садика общей площадью более двух тысяч кв/м. На его строительство было выделено 250 млн рублей. В детском саду могут разместиться 12 групп ребятишек. Кроме того, обустроены площадки для прогулок и игр, имеются помещения для занятий спортом и музыкой, медкабинет и другие необходимые помещения.
Пресс-служба Госстроя республики сообщает, что детский сад "Умка" получил лицензию на дошкольную образовательную деятельность. Штат учреждения полностью укомплектован. В новом детсаду есть все условия для развития дошколят, в том числе и экспериментальная научно-цифровая лаборатория.
Совсем недавно в детском саду побывал с визитом заместитель премьер-министра Правительства республики Р. Абдрахимов, который поблагодарил строителей за качественную работу. Также он сообщил, что до конца 2020 года только в Уфе должны сдать в эксплуатацию еще 5 дошкольных учреждений.
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