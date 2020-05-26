В Уфе новый детсад «Умка» на 260 мест готов принять ребятишек

В конце 2019 года было завершено техническое строительство двухэтажного садика общей площадью более двух тысяч кв/м. На его строительство было выделено 250 млн рублей. В детском саду могут разместиться 12 групп ребятишек. Кроме того, обустроены площадки для прогулок и игр, имеются помещения для занятий спортом и музыкой, медкабинет и другие необходимые помещения.

Пресс-служба Госстроя республики сообщает, что детский сад "Умка" получил лицензию на дошкольную образовательную деятельность. Штат учреждения полностью укомплектован. В новом детсаду есть все условия для развития дошколят, в том числе и экспериментальная научно-цифровая лаборатория.