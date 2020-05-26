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Образование
26 Мая 2020, 18:14

В Башкирии открылась новая школа в Кигинском районе

В Башкирии в селе Леуза открыли новое 2-этажное здание школы, где также разместился и детский сад на 40 мест. Новые помещения школы рассчитаны на 80 учеников.

На проект школы, в котором соблюдены все современные требования, было потрачено более 160 млн рублей.
Для воспитания и занятий в дошкольном учреждении предусмотрены компьютерный класс, различные лаборатории, спортивный зал и лингафонный кабинет. Имеется также и душ, который дети смогут принять сразу после занятий спортом. Кроме того здесь имеется современная интерактивная доска.
В населенном пункте помят и чтят своих героев Великой Отечественной войны, среди которых Дмитрий Ракшин, в честь которого названа школа. Класс с партами героев имеется теперь и в данном образовательном учреждении.
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