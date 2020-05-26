В Башкирии открылась новая школа в Кигинском районе

На проект школы, в котором соблюдены все современные требования, было потрачено более 160 млн рублей.

Для воспитания и занятий в дошкольном учреждении предусмотрены компьютерный класс, различные лаборатории, спортивный зал и лингафонный кабинет. Имеется также и душ, который дети смогут принять сразу после занятий спортом. Кроме того здесь имеется современная интерактивная доска.