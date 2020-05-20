В Башкирии продлили конкурс по компьютерному многоборью среди выпускников университета 3-го возраста

Такое решение приняли в Министерстве семьи, труда и соцзащиты республики. Отметим, что по счету это уже восьмой конкурс. Ранее сообщалось, что поучаствовать в нем можно до 30 апреля. Теперь же это можно сделать до 22 мая.

От конкурсантов потребуется заполнить на сайте анкету и загрузить домашнее задание. Оно состоит их презентаций, посвященных юбилею Великой победы, а также теме "Семейные истории Великой Победы". Также, участник должен пройти тестирование, что включает работу на портале Пенсионного фонда России, безопасность в интернете, а также работу в поисковой системе "Яндекс".

Сумма набранных баллов позволит определить по одному победителю среди мужчин и среди женщин. Победители конкурса получат возможность принять участие во всероссийском этапе.

Отметим, что если конкурс пройдет в очной форме, то все расходы участников из Башкирии, что будут связаны с конкурсом, республика возьмет на себя.