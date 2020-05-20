Акция «100 баллов для победы» в Мишкинском районе

Выпускники школ Мишкинского района активно присоединились к этой акции. Они поделились своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену, рассказали о том, как сами готовились к экзаменам, справлялись с волнением и как мотивировали себя на успех. Акцентировали, что самое актуальное в настоящий момент - это самоподготовка: структурирование материала, распределение времени, работа с открытым банком заданий на сайте ФИПИ, использование полезных бесплатных онлайн-ресурсов, дополнительной литературой и др.

В ходе живого разговора в Zoom выпускница МБОУ СОШ села Камеево Анастасия Байбулатова поделилась собственным опытом эффективной подготовки к экзаменам и дала ряд практических советов. «Главное - иметь цель и четко к ней стремиться. Нужно составить на каждый день план, чтобы выполнить его. Помните, что ежедневная подготовка – это успех на экзамене! Набрать сто баллов на ЕГЭ непросто, ведь для этого нужно иметь силу воли, упорство. Главный успех – это постоянная практика, поэтому надо решать как можно больше заданий. Важно также научиться справляться с волнением, сосредоточиться на задании: в первую очередь надо выполнить те задания, которые знакомы, легко решаемы; а потом вернуться к тем, которые вызвали с первого раза затруднения», – отметила она.

«Самое главное, что я хотел бы посоветовать будущим выпускникам – это ценить собственное время и разумно им распоряжаться. Отдавая предпочтения тем или иным занятиям сейчас, вы определяете то, каким будет ваше будущее, какими будете вы сами. Не тратьте время зря и при этом не бойтесь совершать ошибку, сделать неправильный выбор, бойтесь и избегайте лишь лени и безделья», – отметил выпускник МБОУ СОШ села Камеево, студент БашГУ города Уфы Никита Файрузов.

Мария Александрова, выпускница МБОУ СОШ №2 села Мишкино, студентка УГНТУ: «Решить ЕГЭ на хорошие баллы – это вполне реальная и достижимая цель на данном этапе жизни. Необходимы настойчивость, упорство, четкая постановка цели и правильно организованный учебный процесс, в котором есть перерывы и правильный отдых. Составление списка дел и заданий повышает продуктивность в разы. Это помогает мне и сейчас…».

В конце апреля был проведен круглый стол с участием выпускника МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова села Мишкино 2017 года, студента-отличника УГНТУ Азата Бикмухаметова на платформе ZOOM. Во время видеоконференции Азат поделился своим опытом успешной сдачи ЕГЭ, рассказал о важных нюансах подготовки к экзаменам. Конференция прошла в лёгкой и дружеской обстановке, на которой выпускники задавали интересующие их вопросы. Встреча закончилась взаимным пожеланием успехов в обучении и сдаче экзаменов.

Выпускник МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова села Мишкино, студент НИЯУ «МИФИ» города Москвы Алмаз Манаев: «Главное условие успеха при сдаче ЕГЭ – поставить цель и идти к ней, разумно распланировать время подготовки. Вы должны упорно трудиться, а на экзамене быть спокойными и уверенными в своих силах и тогда результат не заставит себя ждать».

Выпускник МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова села Мишкино, 100 баллов по физике, студент УГАТУ города Уфы Евгений Кильдибаев. «Самое главное, для того, чтобы сдать ЕГЭ на высокие баллы – вам нужно научиться заниматься самостоятельно. Я считаю, если вы сами не захотите работать над совершенствованием, закреплением полученных знаний, то ни один преподаватель или репетитор вам не поможет. Учитесь планировать свой день, занимайтесь много. Нарешав пару тетрадей с задачами, вы естественно будете чувствовать себя куда увереннее на экзамене».

Анна Иманова, выпускница МБОУ СОШ деревни Кайраково, студентка Бирского филиала БашГУ факультета филологии и межкультурных коммуникаций (баллы ЕГЭ по обществознанию, английскому языку более 80) провела онлайн-беседу с учащимися 11 классов на тему: «Как успешно подготовиться к ЕГЭ. Как победить свой страх на экзаменах».