+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Образование
18 Мая 2020, 23:31

В Башкирии предприятия, занимающиеся допобразованием лиц старше 50 лет, получат субсидии

В Башкирии реализуется региональный проект, направленный на поддержку пожилых людей "Старшее поколение".

Его воплощение в жизнь осуществляется в рамках нацпроекта "Демография", что был утвержден майским указом Владимира Путина, президента РФ. В рамках данного проекта лица, которым исполнилось более 50 лет могут получить дополнительные специальности, чтобы иметь возможность закрепиться на рынке труда.
Предприятия Башкортостана, которые подали заявки и документы в республиканские Центры занятости населения и подходящие по требованиям, могут заниматься работой в данном секторе. Для этого они получат субсидии в денежной форме. В профессиональное обучение они будут привлекать граждан, которым исполнилось больше 50 лет. Министерство труда РБ сообщило, что отбор уже успешно прошли 11 предприятий.
Люди, решившие обучаться, получат возможность обрести новые специальности по таким профессиям, как машинист насосных установок, слесарь, менеджер и другие.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru