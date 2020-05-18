В Башкирии предприятия, занимающиеся допобразованием лиц старше 50 лет, получат субсидии

Его воплощение в жизнь осуществляется в рамках нацпроекта "Демография", что был утвержден майским указом Владимира Путина, президента РФ. В рамках данного проекта лица, которым исполнилось более 50 лет могут получить дополнительные специальности, чтобы иметь возможность закрепиться на рынке труда.

Предприятия Башкортостана, которые подали заявки и документы в республиканские Центры занятости населения и подходящие по требованиям, могут заниматься работой в данном секторе. Для этого они получат субсидии в денежной форме. В профессиональное обучение они будут привлекать граждан, которым исполнилось больше 50 лет. Министерство труда РБ сообщило, что отбор уже успешно прошли 11 предприятий.

Люди, решившие обучаться, получат возможность обрести новые специальности по таким профессиям, как машинист насосных установок, слесарь, менеджер и другие.