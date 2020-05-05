В Башкирии выпускникам из многодетных малообеспеченных семей помогают учиться дома: для них закуплено 500 планшетов

И, уже сегодня, в рамках запущенной акции в муниципалитеты передано 500 планшетов. Представители партии на местах 6 мая вручат их в торжественной обстановке малоимущим многодетным семьям.

Планшеты предназначены для реализации образовательных программ в дистанционной форме и, в первую очередь, направлены на успешную сдачу ЕГЭ выпускниками. Гаджеты закуплены по инициативе главы Башкирии Р. Хабирова. Средства выделила Ассоциация юристов РФ.

Отметим, что 200 семей уже смогли получить компьютерную технику и планшеты, ранее закупленные новые, а также предоставленные депутатами, предпринимателями, организациями и просто неравнодушными людьми.