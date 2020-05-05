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Образование
5 Мая 2020, 14:41

В Башкирии выпускникам из многодетных малообеспеченных семей помогают учиться дома: для них закуплено 500 планшетов

Партия "Единая Россия" в текущем году запустила акцию "Помоги учиться дома".

И, уже сегодня, в рамках запущенной акции в муниципалитеты передано 500 планшетов. Представители партии на местах 6 мая вручат их в торжественной обстановке малоимущим многодетным семьям.
Планшеты предназначены для реализации образовательных программ в дистанционной форме и, в первую очередь, направлены на успешную сдачу ЕГЭ выпускниками. Гаджеты закуплены по инициативе главы Башкирии Р. Хабирова. Средства выделила Ассоциация юристов РФ.
Отметим, что 200 семей уже смогли получить компьютерную технику и планшеты, ранее закупленные новые, а также предоставленные депутатами, предпринимателями, организациями и просто неравнодушными людьми.
Ряд городов Башкирии своими силами обеспечил 11-классников электронными средствами. Районы также присоединились к данной акции.
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