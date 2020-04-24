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24 Апреля 2020, 12:03

Незабываемая встреча с дочкой участника войны

В 3б классе МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино прошел классный час на тему: «Наша семья в годы Великой Отечественной войны»

История каждой семьи — это особая страница в жизни общества
В 3б классе МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино прошел классный час на тему: «Наша семья в годы Великой Отечественной войны». Класс и доска были полностью оформлены, многие ученики были в солдатских гимнастерках, которые были сшиты родителями. Работала выставка «Детство, опалённое войной», подготовленная библиотекарем Розой Михайловой. Были приглашены гости: Рита Каникиевна Ялаева, Валерия Викторовна Адыева и родители учеников.
Ученики просмотрели видеофильм, побеседовали и вышли к теме классного часа. Классный руководитель А. Шаймарданова представила ученикам первого гостя: «Сегодня у нас есть редкая возможность услышать о той жизни. К нам в гости пришла Рита Каникиевна Ялаева. Она - дочка участника войны и член Президиума совета ветеранов Мишкинского района. Сейчас она нам расскажет о своем отце, матери, о той жизни».
Рита Каникиевна подробно рассказала о своем отце Каникее Камилановиче Камиланове, маме - Янипе Ибашевне, затронула темы тяжёлой жизни детей, матерей. Как в эти тяжёлые годы люди жили и выживали, как работали и чем питались. Она также показывала, принесенные с собой черно-белые фотографии, ордена, медали, пожелтевшие письма и документы, колосья пшеницы и ржи, кусочки пшеничного и ржаного хлеба, творог и сыворотку, шерстяную нитку и носки, различные книги. Дети увлеченно слушали рассказ, задавали вопросы, высказывали свои мнения, с восхищением рассказывали о подвигах своих прадедушек.
А. Исадыкова выразительно прочитала стихотворение «Мой прадедушка был на войне». Подведен был итог классного часа и написаны учениками и гостями слова благодарности своим дедушкам и прадедушкам, бабушкам и прабабушкам, которые подарили мирное небо над головой. Эти письма благодарности были опущены в «Ящик времени». Ученики, активно участвовавшие в конкурсах, получили из рук Риты Каникиевны заслуженные грамоты. Завуч по воспитательной работе Валерия Викторовна Адыева вручила Р. Ялаевой благодарность от имени администрации школы за сотрудничество. Классный час завершился чаепитием. Все остались довольны этой встречей. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество.
Л. Исадыкова, председатель родительского комитета 3б класса
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