Как проходит дистанционное обучение в школах района

Педагоги школ серьезно подготовились к такой форме обучения. В течение подготовительного периода был проведен детальный анализ возможностей каждой школы и каждой семьи, в которой есть учащиеся. В каждой образовательной организации педагоги обсудили проблемы организации электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий. Родители через все доступные каналы связи были проинформированы о том, как будет организована работа школьников в дистанционном режиме. На сайтах школ размещена информация для детей и их родителей о порядке перехода на дистанционное обучение с 6 апреля 2020 года.

Используются три способа организации учебного процесса. При условии наличия соответствующей техники и достаточной скорости интернета проводятся онлайн-уроки. Подобные подключения происходят через программы связи Skype, Zoom, jitsi уфанет. Также школьники обучаются на различных образовательных платформах: «Якласс», «Учи.ру», Российская электронная школа, «Яндекс.учебник». Если скорость интернета не позволяет учащимся подключиться онлайн, они используют электронные кейсы. В таких случаях дети получают задания через мессенджеры, социальную сеть или электронную почту. Выполненные задания ребенок отсылает учителю по одному из указанных способов, тот дает обратную связь. А если же в семье нет ни того, ни другого, то это тоже не повод расстраиваться. В этом случае на помощь приходят бумажные кейсы. Учитель заранее готовит разработку уроков, упаковывает ее, после чего дежурный учитель доставляют посылку ученику

В настоящее время в районе около 50 учащихся выбрали бумажные кейсы как способ получения дистанционного образования. Это цифра примерная и постоянно меняется. В основном это учащиеся, у которых возникают проблемы с интернет соединением. Также семьи с двумя, тремя детьми школьного возраста выбрали данный способ обучения, например, один занимается онлайн-уроками или электронными кейсами, другой в это время работает по бумажным кейсам. Более 50 процентов учащихся района заняты онлайн-уроками.

Важное значение уделяется предметам, по которым выпускники 9 и 11 классов будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Кроме уроков, по этим предметам проводятся онлайн-консультации с учителями и экспертами республиканских предметных комиссий Республики Башкортостан, используются такие Интернет-ресурсы, как «ФИПИ», «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» и другие.

Не остаются в стороне и другие предметы, в том числе физическая культура, ИЗО, технология. Особенно важно, что и родители, и младшие братья и сестры могут активно и с удовольствием подключаться к этим занятиям. Такие уроки - прекрасная возможность организовать совместную деятельность, провести время с семьей и с пользой для здоровья.

В свою очередь, в период дистанционного обучения, родители отмечают увеличение объема задаваемых работ. По этому вопросу хотелось бы довести до родителей, что домашнее задание дозированное. Такое впечатление могло сложиться у родителей в связи с тем, что раньше большую часть работ учащиеся выполняли в школе, и лишь часть оставалась для самостоятельной работы на дому. Теперь же родители стали свидетелями всего объема учебного материала, но вся информация строго дозирована.

Новая форма обучения родителям доставила куда больше хлопот, чем их детям. Дети в этом плане более гибкие и быстрее адаптируются к переменам. Обращаясь к родителям, хочу сказать, что не стоит полностью контролировать домашнее образование своего ребенка, он должен стремиться самостоятельно освоить новый материал. Но, в то же время, ребенок должен знать о том, что при возникновении трудностей вы непременно придете на помощь. С вашей стороны необходимо создать условия для ребенка – не занимать интернет, обеспечить рабочим местом.

Лилия Шакирова, мама ученика 4 класса МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино

- Из-за ситуации вокруг короновируса наша школа перешла на дистанционное обучение. Мой сын учится в 4 классе. Учитель предложил скачать нам приложение Zoom. В нем он создает конференции, дети подключаются – получается как обычный урок: учитель объясняет новую тему и дает задания. Дети выполняют задания в тетрадях и отправляют учителю через мессенджеры на проверку. Когда нужно писать самостоятельные и проверочные работы, учитель скидывает ссылки на файлы и дает определенное время на решение. Все проходит онлайн. Zoom-удобная платформа. Помех в трансляции практически нет. Видно всех участников конференции – как будто в школе. Задания учитель отправляет и через другие образовательные сайты, такие как Якласс и Яндекс.учебник. Там все отлично организовано: сначала теория, а потом практические упражнения. Не надо сидеть рядом с ребенком.

На дистанционном обучении учитель организовывает уроки так, что каждый ребенок может себя проявить, участвовать в диалоге. Занятия проходят комфортно, позитивно.

Наталья Игнатьева, мама ученика 4 класса МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино.

- В дистанционном обучении есть свои положительные моменты. Во-первых, спокойно, в тишине один занимаешься, никто тебя не отвлекает, нет необходимости торопиться, что скоро прозвенит звонок.

При таком обучении ребенок может учить предмет не по кускам, а изучая какую-либо тему полностью, читая параграфы в учебнике, просматривая видеоролики, презентации по этой теме. Полноценное освоение знаний возможно только при полном углублении в изучаемый предмет.

Дети учатся к самостоятельности и самодисциплине. Это очень удобно для тех родителей, которые хотят полностью контролировать успеваемость своих детей.

Алия Михайлова, мама ученика 11 класса МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино

- Безусловно, есть и положительные стороны дистанционного обучения, особенно для старших классов. Каждый находится в своей зоне комфорта. Платформа ZOOM очень удобная. Разве что, дети соскучились по школе, живое общение лучше, чем дистанционное.

Эльвира Айбердина, мама двух детей 1 и 6 классов МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино

- Из-за ситуации с пандемией коронавируса все школы страны перешли на дистанционное обучение. В нашей семье два ученика. Сын в шестом классе, а дочь в первом классе. В этом плане сыну легче. То есть, он уже взрослый, учится самостоятельно. А дочери, в первое время, было сложнее, требовалась поддержка родителя. Но этот этап пройден, она уже адаптировалась к работе онлайн. Нам только остаётся войти в видеоконференцию, используя логин и пароль. А дальше она уже сама общается со своим учителем В. Шамаевой и со своим классом. Выполнив домашнее задание, отправляем на проверку по Ватсапу. Конечно же, живое общение с учителем ничто не заменит, но в данной ситуации другого выхода нет. Учиться надо. Так что необходимо войти в положение и, сообща, завершить этот учебный год с хорошими оценками. Удачи всем и хороших оценок! И, конечно же, терпения нашим учителям!