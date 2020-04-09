В этом году ОГЭ девятиклассники будут сдавать только по русскому языку и математике

«Сроки экзаменов для одиннадцатиклассников скорее всего будут перенесены. Однако не стоит беспокоиться насчет поступления: учебные заведения будут принимать документы вплоть до 10 августа», - рассказал Айбулат Хажин.

Кроме этого, министр сообщил, что с 11 апреля для выпускников стартуют онлайн-консультации на портале Электронного образования РБ, где лучшие педагоги республики будут проводить занятия и решать типовые экзаменационные задания.

Во время онлайн лекции для родителей и учителей спикеры дали предварительную оценку по организации дистанционного обучения в республике. По словам координатора партпроекта «Новая школа» в РБ Раиля Асадуллина, за три учебных дня выявлено ряд недочетов. Так, технологическая платформа оказалась не готовой к качественному доступу контента для слушателей. Нагрузка оказалась слишком высокой в первый день, по итогу многие уроки отменились. К тому же проблемы возникли и в спользовании компьютерной техникой, с расписанием и т.д.

«На наших лекториях преподаватели и родители получат как раз практическую информацию. Перед ними – гаджеты . В онлайн режиме они научатся работать на платформах и смогут задать вопросы», - рассказал Раиль Асадуллин.

Так, доктор педагогических наук Иван Сергиенко подробно остановится на программах онлайн связи: слушатели узнали, как пользоваться Скайп и Discord.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров отметил, что в такой период очень важно заинтересовать школьников, чтобы им хотелось получать новые знания. На телеканале БСТ ежедневно проходят уроки для первоклассников. Их проводят лучшие педагоги Башкирии. Кроме этого, организованы занятия с известными личностями. Так, первый открытый урок для школьников провел Секретарь регионального отделения Партии, Глава республики Радий Хабиров.

Те школьники, у которых отсутствует техника и интернет, три раза в неделю получают обучающие кейсы в бумажном варианте. На сегодняшний день ученики уже сдают выполненные домашние задания по ним.

«Первая неделя – это время ошибок и их устранения. Далее процесс будет полностью выстроен», - резюмировал Айбулат Хажин.