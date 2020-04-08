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Образование
8 Апреля 2020, 17:25

В Башкирии до 2021 года все школы буду подключены к интернету высокого качества

В республике активно реализуется нацпроект «Цифровая экономика», инициированный президентом России.

В рамках него в Башкирии протягиваются линии оптоволоконной связи, которые позволят провести в школы региона качественный широкополосный интернет.
Как рассказал Министр цифрового развития РБ Г.Разумикин, на данный момент интернетом не обеспечены 93 школы. Связано это с тем, что находятся они на значительном удалении от районных центров. Однако вопрос подключения их к интернету решится в самое ближайшее время.
Геннадий Разумикин заявил, что качество интернета станет на порядок высоким: передача интернет-данных будет производиться на скорости 100 МБит/сек в городских школах и 50 МБит/сек в сельских. Окончание работ запланировано на 2021 год.
Кроме того к интернету запланировано подключить 888 социально-значимых объектов Башкирии.
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