В Башкирии до 2021 года все школы буду подключены к интернету высокого качества

В рамках него в Башкирии протягиваются линии оптоволоконной связи, которые позволят провести в школы региона качественный широкополосный интернет.

Как рассказал Министр цифрового развития РБ Г.Разумикин, на данный момент интернетом не обеспечены 93 школы. Связано это с тем, что находятся они на значительном удалении от районных центров. Однако вопрос подключения их к интернету решится в самое ближайшее время.

Геннадий Разумикин заявил, что качество интернета станет на порядок высоким: передача интернет-данных будет производиться на скорости 100 МБит/сек в городских школах и 50 МБит/сек в сельских. Окончание работ запланировано на 2021 год.