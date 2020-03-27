В Башкирии заработали онлайн-уроки для школьников

В Башкирии на специальном образовательном портале «Электронное образование РБ» открыли новый раздел, в котором размещены занятия для дистанционного обучения детей.#Башкортостан; #национальныепроекты; #нацпроекты; #региональныепроекты; #регпроекты; #нацпроектыБашкортостан
Функционирует он с 24 марта в рамках национального проекта "Образование".
На электронном портале поясняется, что размещенные в нем видеоуроки в программу обязательного образования не входят и направлены исключительно для саморазвития и самообразования в период дистанционного домашнего обучения.
Читайте нас в
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87