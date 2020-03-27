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Образование
27 Марта 2020, 14:21

Чем школьникам можно занять себя во время каникул и на время дистанционного обучения

Школьники России сейчас находятся на каникулах, а потом начнется дистанционное обучение.

Министерство образования Башкирии подготовило список занятий, экскурсий и онлайн-лекций для обучающихся. С их помощью дети, кроме общеобразовательной программы, смогут получить дополнительные знания и узнать что-то полезное.
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