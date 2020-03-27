17 марта в городе Уфе состоялась ХХХ специализированная выставка «АгроКомплекс-2020». В мероприятии приняли участие около 340 компаний из более 30 регионов России и 12 зарубежных стран. Это Австрия, Нидерланды, Чехия, Польша, Республика Беларусь, Казахстан, Англия, Германия, Голландия, Италия, Франция, Канада. В рамках форума состоится Пленарное заседание «Трансформация АПК: глобальные тренды-2030». Были подведены итоги республиканского конкурса научно-технического и инновационного творчества «АгроЮность-2020». Церемония прошла в рамках презентационной площадки «Будущее села глазами молодёжи». Мишкинский агропромышленный колледж тоже принял участие в конкурсе, который проводится третий год подряд и направлен на выявление лучших научных проектов (разработок, исследовательских работ) в сфере сельского хозяйства. Обучающаяся нашего колледжа Анна Бикбаева представила свой проект и была награждена Благодарственным письмом.