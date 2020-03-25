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25 Марта 2020, 17:40

Эко-урок с Рокки в детском саду «Солнышко»

Представитель регионального оператора ООО «Дюртюлимелиоводстрой» провел эко-урок на тему раздельного сбора мусора.

В образе любимого всеми щенка Рокки из мультфильма «Щенячий патруль» перед ребятами в детском саду №1 «Солнышко» с.Мишкино представилась инженер по охране окружающей среды ООО «Дюртюлимелиоводстрой» Диляра Сабирова. Диляра Булатовна провела познавательное мероприятие для ребят из подготовительной группы и рассказала о различных видах отходов, и о том, какой вред они наносят окружающей среде. Все пришли к мнению, что самый лучший вариант для защиты окружающей среды - это раздельный сбор мусора. Детишки с легкостью справились с заданием Рокки по сортировке мусора, а в завершении исполнили веселый танец.
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