Эко-урок с Рокки в детском саду «Солнышко»

В образе любимого всеми щенка Рокки из мультфильма «Щенячий патруль» перед ребятами в детском саду №1 «Солнышко» с.Мишкино представилась инженер по охране окружающей среды ООО «Дюртюлимелиоводстрой» Диляра Сабирова. Диляра Булатовна провела познавательное мероприятие для ребят из подготовительной группы и рассказала о различных видах отходов, и о том, какой вред они наносят окружающей среде. Все пришли к мнению, что самый лучший вариант для защиты окружающей среды - это раздельный сбор мусора. Детишки с легкостью справились с заданием Рокки по сортировке мусора, а в завершении исполнили веселый танец.