В Мишкинском районе Башкирии стартовала Всероссийская акция «Месяц безопасного Интернета»

Официальный старт «Месяца безопасного Интернета» был дан в ходе Второго форума школьного образования «Взлетай!». Эксперты Национального центра подробно рассказали о целях и задачах акции на интерактивной сессии «Безопасный Интернет». Также состоялся мастер-класс для педагогов и родителей «Как сделать Интернет безопасным».



6 марта 2020 года сотрудники районного центра педагогической информации приняли участие в семинар-совещании для руководителей муниципальных центров цифровизации образования по реализации проекта «Месяц безопасного Интернета».



12 марта 2020 года на базе районного центра педагогической информации прошел обучающий семинар в рамках Всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета», в котором приняли участие 21 учитель информатики общеобразовательных учреждений Мишкинского района. В ходе мероприятия педагоги получили методические рекомендации для самостоятельной организации занятий по интернет-безопасности среди детей разных возрастов, ознакомились с методическими материалами по данной тематике, которые разработала Лига безопасности Интернета - крупнейшая в России организация, созданная для противодействия распространению опасного контента во всемирной сети.



На следующей неделе в школах района начнутся мероприятия в рамках акции. Для школьников пройдут уроки и внеклассные мероприятия, посвященные обучению безопасному поведению в сети Интернет через беседы, просмотр видеороликов, презентаций, прохождение анкетирования. Также в марте обучающиеся примут участие во Всероссийском образовательном мероприятии «Урок цифры» по теме «Безопасность будущего».



Кроме того, в рамках акции состоятся родительские собрания, на которых будут представлены и видеоуроки, где специалисты подробно расскажут о том, какие угрозы могут подстерегать несовершеннолетних в виртуальной сети и каким образом уберечь ребенка от негативного влияния Интернета.



Также в апреле будет объявлен конкурс, который посвящён созданию социальной рекламы, направленной на повышение информационной безопасности детей. Конкурсанты смогут представить свои работы в номинациях «Рисунок» и «Видео». Победители конкурса получат специальные призы от организаторов.



Проведение образовательных мероприятий на территории Республики Башкортостан предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое Национальный центр и Правительство Республики заключили в прошлом году. Стороны договорились о создании в Башкортостане системы медиаобразования для обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.



Акцию проводит Лига безопасного интернета совместно с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям при поддержке Фонда президентских грантов.