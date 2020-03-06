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6 Марта 2020, 16:03

В Башкирии по инициативе Хабирова возродили Диссертационный совет по башкирскому языку и литературе

Заинтересованность Главы Башкирии Радия Хабирова позволила возродить диссертационный совет по башкирской литературе и языку. Научное сообщество республики поспешило дать комментарии по данному поводу.

По мнению проректора БашГУ А.Галимханова, для республики было большим минусом отсутствие данного диссертационного совета. Теперь же благодаря вниманию со стороны руководства региона, стала возможной защита диссертаций и научных трудов по башкирскому языку и литературе на базе БашГУ.
Декан одного из факультетов учебного заведения Г.Абдуллина отметила важность диссертационного совета как единственного в мире места, для защиты научной работы по башкирскому языку и литературе.
В данный момент, на базе вуза действуют несколько диссертационных советов. Новый стал 9-ым по счету.
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