В Башкирии по инициативе Хабирова возродили Диссертационный совет по башкирскому языку и литературе

По мнению проректора БашГУ А.Галимханова, для республики было большим минусом отсутствие данного диссертационного совета. Теперь же благодаря вниманию со стороны руководства региона, стала возможной защита диссертаций и научных трудов по башкирскому языку и литературе на базе БашГУ.

Декан одного из факультетов учебного заведения Г.Абдуллина отметила важность диссертационного совета как единственного в мире места, для защиты научной работы по башкирскому языку и литературе.