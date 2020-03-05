Представители из Мишкинского района приняли участие в межрегиональном форуме «Точка роста»: новые возможности в современных реалиях» в Абзаково

В работе форума приняли участие представители Российской академии образования, ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Института развития образования Республики Башкортостан, ФГАУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы", ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет", ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова", АНО СБС "Открытый Институт Проектирования", ООО "Потенциал-Недра", ООО "Уральский Пружинный Завод", Стерлитамакского филиала БашГУ, ГБУ ДО "ДЮТТ" (детский технопарк "Кванториум" Магнитогорск), руководители муниципальных органов управления образования, муниципальные координаторы Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», руководители центров образования региональных министерств, представители бизнес-структур.



Данное мероприятие проводилось с целью обмена опытом по формированию механизмов сетевого партнерства и обеспечению межотраслевого взаимодействия участников образовательного процесса, проектирование точек взаимодействия системы общего, профессионального образования и бизнес-структур, как одного из направлений развития содержания образования.



В форуме участвовала делегация из Мишкинского района в составе начальника МКУ Отдел образования с. Мишкино С. Александрова., муниципального координатора Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Н. Шамшияровой, руководителя Центра образования «Точка роста» МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова с.Мишкино А. Исмагилова.



В течение двух дней для участников были организованы проектные сессии: работа в группах по теме «Сетевое взаимодействие как стратегия развития содержания образования» и практико-ориентированные мероприятия на площадках МОБУ СОШ с. Абзаково.