В Башкирии пройдет региональный форум по развитию в республике центров «Точка роста»

В его работе примут участие представители республиканского Министерства образования, ИРО, основных ВУЗов республики, учреждений допобразования, руководители центров "Точка роста", гости из Челябинской, Оренбургской и Курганской областей.

Создание центров «Точек роста» осуществляется в рамках нацпроекта «Образование». В республике, начиная с прошлого года, центры созданы в 133 школах. В Мишкинском районе их два - в лицее № 1 им. Флорида Булякова и школе № 2 села Мишкино.