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Образование
2 Марта 2020, 17:30

В Башкирии пройдет региональный форум по развитию в республике центров «Точка роста»

В Башкирии на базе горнолыжного курорта Абзаково Белорецкого района состоится региональный форум «Точка роста: Новые возможности в современных реалиях».

В его работе примут участие представители республиканского Министерства образования, ИРО, основных ВУЗов республики, учреждений допобразования, руководители центров "Точка роста", гости из Челябинской, Оренбургской и Курганской областей.
В течение нескольких дней участники форума обсудят реализацию и дальнейшее развитие федерального проекта, подведут итоги работы.
Создание центров «Точек роста» осуществляется в рамках нацпроекта «Образование». В республике, начиная с прошлого года, центры созданы в 133 школах. В Мишкинском районе их два - в лицее № 1 им. Флорида Булякова и школе № 2 села Мишкино.
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