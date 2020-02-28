Родители будущих выпускников сели за парты и написали ЕГЭ по истории

После вступительной части, все 37 заявленных на участие в ЕГЭ родителей выпускников направились на экзамен. Вместе с родителями сдавать ЕГЭ по истории в аудитории отправились заместитель главы администрации Л. Александрова, начальник отдела образования с. Мишкино С. Александров, директор МБОУ лицей №1 им. Ф. Булякова с.Мишкино Е. Малмыгин, учитель химии МБОУ лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино О. Масновиева, директор МБОУ СОШ д. Малонакаряково И. Ибаев и другие. Вся процедура проведения экзамена была максимально приближена к реальным. Все участники экзамена прошли через рамку металлодетектора, затем вместе с организаторами направились в аудитории. Организаторы проводили и рассадили по аудиториям, согласно распределению, каждого участника. На столах в аудиториях были только паспорт и черная гелевая ручка. От обычного экзамена, который сдают выпускники, ЕГЭ для родителей отличался тем, что заданий в нем было всего 11. Но и время было сокращено, вместо 3 часов 55 минут отводилось лишь 40 минут. В каждой аудитории перед родителями продемонстрировали процесс печати индивидуальных комплектов. Организаторы ознакомили родителей с инструкциями, раздали бланки для заполнения и КИМы. Главная сложность, с которой столкнулись почти все родители — правильность заполнения регистрационных полей бланков. Больше всего сил и времени ушло на понимание, что, куда и как вписать. В аудиториях во время экзамена у родителей возникало множество вопросов по проведению экзамена и заполнению бланков. На все вопросы родителей смогли дать ответ уже опытные организаторы Т. Петрова, А. Алексашева, Л. Килинбаева. После экзамена родители прошли в Штаб ППЭ, где они увидели, как происходит сканирование работ участников и их отправка в РЦОИ.