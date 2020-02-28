В Республике Башкортостан в 2019 году состоялся первый форум школьного образования «Взлетай», где был запущен новый образовательный проект. Главная его задача заключается в эффективной подготовке старшеклассников к взрослой жизни.

Дополнительный образовательный проект «Взлетай!» включает в себя несколько модулей. В 10 классе «Кейс-10» включает — «Научись играть в шахматы», «Дружи со спортом», «Интерактивный башкирский», «Говори свободно», «Здоровая улыбка». В 11 классе обучающемуся, освоившему в предыдущем учебном году «Кейс-10», предлагается новый кейс образовательных модулей («Кейс-11+»): «Танцуй!», «Садись за руль!», «Интерактивный башкирский», «Говори свободно».

Для участия в этой программе в нашем районе был выбран лицей № 1 села Мишкино. Мы побеседовали с его директором Е. Малмыгиным.

- Евгений Валентинович, чьей идеей было принять участие в этой программе?

- В связи с тем, что в нашем лицее открыт и функционирует один из центров "Точка роста", и в нее вложено 1600 тыс. рублей, нам предложили принять участие в новом проекте - "Взлетай!". В какой-то степени, он основан на базе "Точки роста", но работают они параллельно.

- Да, эти два образовательных проекта созвучны или, если точнее, являются логическим продолжением один другого. А по каким направлениям в проекте "Взлетай!" вы работаете?

- В МБОУ лицей №1 внедряются 4 модуля проекта «Взлетай» для 10 классов: «Дружи со спортом!», «Интерактивный башкирский», «Говори свободно!», «Научись играть в шахматы!».

- Занятия по этим модулям проходят на уроках или факультативно?

- Безусловно, это кружковые занятия. Все учителя имеют рабочие программы, рассчитанные на 34 часа в год. Работают соответственно четыре опытных педагога, имеющих большой стаж работы - это А. Кириллова, Э. Ишалин, А. Валиева и я лично провожу занятия по шахматам. Занятия по модулю «Играй в шахматы» помогает детям развить умственные способности и логическое мышление.

На модулях «Говори свободно!» и «Интерактивный башкирский!» ребята учатся не только хорошо читать и владеть грамматикой, но и свободно говорить. Эти дополнительные курсы позволят ученикам освоить бытовую речь, общаться более свободно с носителями языков.

Комплекс «Дружи со спортом» позволяет максимально вовлечь старшеклассников в занятия различными видами спорта, у нас это, в основном, - легкая атлетика и баскетбол.

- По моему мнению, не менее важным является модуль «Здоровая улыбка!» Ведь стоматология – это не только красивая улыбка, это, прежде всего, здоровье детского организма в целом.

- Да, действительно, стоматологический кабинет - один из главных звеньев профилактической помощи для детей. Наша школа для модуля «Здоровая улыбка!» получила стоматологическое оборудование, которое уже смонтировано, завершены ремонтные работы кабинета, и как только будут решены организационные вопросы, он ждет своих первых посетителей - учеников, - продолжает Евгений Валентинович.

- Наверное, уже есть результаты работы проекта "Взлетай!", расскажите о них?

- Обучающиеся приняли активное участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому и башкирскому языкам. На районном этапе А. Байбулдина заняла первое место среди 10 классов по английскому языку, А. Михайдарова - призовое место по башкирскому языку. Обучающиеся 10 классов приняли участие в VII Международном фестивале языков народов мира в Республике Башкортостан. Ребята познакомили всех присутствующих с марийскими пословицами и поговорками, провели аналогию между английским, русским и марийским пословицами и поговорками. Также обучающиеся завоевали I место в районных соревнованиях "КЕС-баскет", выступали в многотуровых соревнованиях по баскетболу, заняли 5 место в Бураево.

- Какие планы на будущее?

- Подведя итоги за 1 семестр этого учебного года, было предложено еще двум школам нашего района принять участие в проекте. В нашем лицее с 1 сентября обучающимся будет предложен "Кейс 11+". Вопрос о том, какие модули будут работать, еще решается.

28 февраля в уфимском "Конгресс-холле Торатау" состоится второй форум школьного образования "Взлетай!". В работе форума из нашего района примут участие заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, начальник отдела образования С. Александров, директора лицея №1 и МБОУ СОШ № 2 села Мишкино Е . Малмыгин и С. Мустафин.