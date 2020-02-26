"Родники" задумок и идей

«Учитель года» - это конкурс, который объединяет опытных и молодых педагогов, преподающих самые разные школьные дисциплины

У каждого из них есть чем поделиться с коллегами и что показать жюри. Одним из главных и определяющих конкурсных испытаний традиционно становятся школьные уроки, которые они проводят с незнакомыми детьми и в незнакомой школе.

Профессиональное и творческое соревнование, площадка для демонстрации собственных достижений и обмена ценным опытом - ежегодный конкурс «Учитель года» открывает перед представителями педагогического сообщества широкие возможности для самореализации.

Сколько прекрасных строк посвящено этим людям, имя которым учитель!

Сегодня на наших глазах меняется страна, меняется школа. Жизнь современного учителя не менее динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества, и радует то, что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, которые выбирают для себя в этой жизни труд учителя.

В этом году на подиум вышли 6 учителей, которые смогли пройти все испытания. Это учитель истории МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино Алена Алкиева (стаж работы 16 лет), учитель начальных классов филиала МБОУ СОШ д. Баймурзино НОШ д. Лепешкино Виктория Иванова (4 года), учитель истории и обществознания МБОУ СОШ д. Кайраково Лера Сайсанова (36 лет), учитель русского языка и литературы МБОУ МГ имени Я. Ялкайна с. Чураево Ирина Салаева (24 года), учитель музыки МБОУ СОШ д. Большесухоязово Ирина Шамуратова (28 лет), учитель истории филиала МБОУ МГ имени Я. Ялкайна с. Чураево ООШ д. Сосновка Валентина Янгуатова (2 года). Каждая из них, конечно же, уже победитель, как и сказала в своем приветственном слове заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова.

На сцене районного Дворца культуры учителя соревновались в двух номинациях – приветствие (рассказ о себе) и мастер-класс (методика преподавания своего предмета). Положа руку на сердце могу сказать – все они были на высоте! У каждой из них была своя харизма, свое обаяние, свои методы преподавания. Если бы это было в моих силах, я бы всех их вывела на первое место. Но, увы, здесь сидело строгое жюри под руководством начальника РОНО, и они оценивали каждого по своим критериям.

Конечно же, как всегда, в номинации «Визитка» не было равных представительнице из средней школы № 2 райцентра А. Алкиевой. В основу ее выступления легла тема Великой Отечественной войны, окончанию которой в этом году исполняется 75 лет. Обучающиеся школы поддержали свою учительницу на высшем уровне. В итоге она получила самые высокие баллы.

Очень творчески подошла к заданию И. Салаева – кадры из фильма «Операция «Ы» или приключения Шурика» добавили к ее выступлению остроты и юмора.

Но все-таки баллы набрались конкурсанткам после мастер-класса, где они смогли открыться как настоящие мастера своего дела – педагога. Отличилась здесь И. Шамуратова, которая набрала 9,6 балла. За ней последовали В. Иванова и А. Алкиева (9,4 балла).

Много очков добавила номинация «Эссе». Здесь самой эрудированной оказалась Л. Сайсанова. Она набрала 19 баллов. Чуть от нее отстала А. Алкиева (18,6).

Прошли все конкурсы, позади остались волнения, бессонные ночи. И каков же результат? На кого все педагоги района должны равняться, брать пример? Ею стала учитель истории МБОУ СОШ № 2 Алена Алкиева. Второе почетное место заняла учитель музыки МБОУ СОШ д. Большесухоязово Ирина Шамуратова. Она также награждена в номинации «Урок – вершина мастерства». Замкнула тройку призеров учитель истории и обществознания Кайраковской школы Лера Сайсанова. Ирина Салаева из марийской гимназии с. Чураево стала победителем в номинации «Лучший учитель русского языка и литературы». Самая молодая из участников конкурса выделилась в двух номинациях – «Молодой педагог» и «Творчески работающий учитель».

Прекрасным завершением мероприятия стало награждение участниц, призеров и победителей. Приятным подарком для зрителей стали выступления работников Дворца культуры С. Салиева, Г. Буляковой и нашей восходящей звезды А. Галимовой. В конце хочется сказать, что все участники конкурса с честью прошли все сложнейшие испытания и достойно представили коллективы своих школ. Молодцы, мы вами гордимся!