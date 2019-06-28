В школе №2 села Мишкино прошел выпускной вечер 2019

Еще это и трогательные слова учителей и родителей, напутствия и пожелания близких, обещания выпускников. «Школа-школа, я скучаю…» — вспомнишь ты строки из известной песни, проходя как-нибудь через несколько лет мимо знакомого до боли здания. Улыбнешься тепло и немного грустно, может быть, даже зайдешь. Пройдешься по родным местам и вспомнишь свои школьные годы, в особенности нахлынут воспоминания последних лет, когда ты был выпускником.







21 июня в МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино 15 волнующихся выпускников, их родители, учителя и гости собрались на торжественное мероприятие — вручение аттестатов об окончании школы.







Справедливо можно наз- вать этот выпуск «звездным». Из 15 ребят 5 человек: Ю. Алимова, близнецы А. и Т. Дигитаевы, В. Уразгулов и А. Яндуганова являются медалистами. Радуют и результаты, которые показали ребята при сдаче ЕГЭ: Т. Дигитаев — 100 баллов по физике, 96 баллов по математике, 89 баллов по русскому языку, А. Дигитаев — 99 баллов по математике, 94 балла по физике, 87 баллов по русскому языку, В. Уразгулов — 98 баллов по химии и 91 балл по русскому языку. Многие из выпускников являются победителями и призерами районных и республиканских конкурсов, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.





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Глава администрации МР Мишкинский район П. Трапезников, поздравляя выпускников с окончанием школы, отметил, что достижения ребят, их победы — это общая работа детей, родителей и, конечно же, педагогов. Он выразил надежду, что такие таланты, получив специальность, став профессионалами, внесут свой вклад в развитие страны, республики и района.







Классный руководитель Т. Ишпахтина, сплотившая ребят в один дружный коллектив, можно даже сказать, семью, приготовила трогательный подарок и добрые слова для каждого выпускника. Прощание с детьми никого не оставило равнодушным, и слезы на глазах блестели не только у ребят, но и у их родителей и педагогов, работавших в этом классе.



