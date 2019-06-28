В школе №2 села Мишкино прошел выпускной вечер 2019

Справедливо можно наз- вать этот выпуск «звездным». Из 15 ребят 5 человек: Ю. Алимова, близнецы А. и Т. Дигитаевы, В. Уразгулов и А. Яндуганова являются медалистами. Радуют и результаты, которые показали ребята при сдаче ЕГЭ: Т. Дигитаев — 100 баллов по физике, 96 баллов по математике, 89 баллов по русскому языку, А. Дигитаев — 99 баллов по математике, 94 балла по физике, 87 баллов по русскому языку, В. Уразгулов — 98 баллов по химии и 91 балл по русскому языку. Многие из выпускников являются победителями и призерами районных и республиканских конкурсов, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.