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21 Июня 2019, 11:35

В Мишкинском районе сотрудники МЧС обучали детей правилам безопасного отдыха

Сотрудники Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по РБ ежегодно обучают детей правилам безопасной жизнедеятельности.

Старший инспектор отдела и в этом году побывал в детском оздоровительном лагере «Старт».
Профилактические мероприятия проводятся в детских оздоровительных лагерях во время летней смены. Государственные инспекторы по пожарному надзору обучают детей правильной эвакуации из помещений, рассказывают, что нужно делать при возникновении пожара, как вести себя на воде и как правильно оказать первую помощь. Во время таких занятий каждый ребенок сможет надежно усвоить жизненно-важные умения и навыки, связанные с правилами безопасной жизнедеятельности.
Что касается проверочных мероприятий, во время учебной эвакуации сотрудники Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан проконтролировали готовность добровольной пожарной команды, созданной на базе лагеря, к реагированию на возможные происшествия. А работники ПСЧ‑87 с. Мишкино отработали пожаротактические занятия по тушению условного пожара. Вместе с тем был проведён инструктаж с вожатыми, после чего им показали, как правильно пользоваться огнетушителями.
Приятным сюрпризом для ребят была возможность почувствовать себя настоящими огнеборцами, примерив боевую одежду пожарных и потушить условное «возгорание».
В конце мероприятия специалисты чрезвычайного ведомства напомнили ребятам телефон службы спасения — «101».
Такие показательные занятия будут проводиться во всех лагерях в течение летнего периода.
С. Биктубаев, старший инспектор МЧС России по РБ капитан внутренней службы
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