В Мишкинском районе сотрудники МЧС обучали детей правилам безопасного отдыха

Старший инспектор отдела и в этом году побывал в детском оздоровительном лагере «Старт».

Профилактические мероприятия проводятся в детских оздоровительных лагерях во время летней смены. Государственные инспекторы по пожарному надзору обучают детей правильной эвакуации из помещений, рассказывают, что нужно делать при возникновении пожара, как вести себя на воде и как правильно оказать первую помощь. Во время таких занятий каждый ребенок сможет надежно усвоить жизненно-важные умения и навыки, связанные с правилами безопасной жизнедеятельности.

Что касается проверочных мероприятий, во время учебной эвакуации сотрудники Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан проконтролировали готовность добровольной пожарной команды, созданной на базе лагеря, к реагированию на возможные происшествия. А работники ПСЧ‑87 с. Мишкино отработали пожаротактические занятия по тушению условного пожара. Вместе с тем был проведён инструктаж с вожатыми, после чего им показали, как правильно пользоваться огнетушителями.

Приятным сюрпризом для ребят была возможность почувствовать себя настоящими огнеборцами, примерив боевую одежду пожарных и потушить условное «возгорание».

В конце мероприятия специалисты чрезвычайного ведомства напомнили ребятам телефон службы спасения — «101».

Такие показательные занятия будут проводиться во всех лагерях в течение летнего периода.