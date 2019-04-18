В Мишкинском районе в деревне Каргино прошла акция «Внимание, пешеход!»

Волонтёры из отряда «Виктория» и активисты Молодой Гвардии раздавали детям, подросткам и молодёжи светоотражающие фликеры и листовки «Юному пешеходу». А родителям — памятки по профилактике детского дорожного травматизма. Ведь безопасность детей — забота родителей!



Ребята призывали жителей соблюдать ПДД, переходить дорогу только в установленном месте. А малышей — не играть и не кататься на велосипедах по проезжей части.