В Мишкинском районе в деревне Каргино прошла акция «Внимание, пешеход!»
В деревне Кайраково в рамках мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, направленных на снижение смертности среди подростков и молодёжи, была проведена акция «Внимание, пешеход!».
Волонтёры из отряда «Виктория» и активисты Молодой Гвардии раздавали детям, подросткам и молодёжи светоотражающие фликеры и листовки «Юному пешеходу». А родителям — памятки по профилактике детского дорожного травматизма. Ведь безопасность детей — забота родителей!
Ребята призывали жителей соблюдать ПДД, переходить дорогу только в установленном месте. А малышей — не играть и не кататься на велосипедах по проезжей части.
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