В Мишкинском районе заработала «Горячая линия» по отдыху детей

Родители смогут проконсультироваться со специалистом по вопросам отдыха детей и их оздоровления в летний период, а также о возможностях системы ГИС «Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления».