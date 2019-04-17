В Мишкинском районе заработала «Горячая линия» по отдыху детей
С 15 апреля по 31 мая в МКУ Отдел образования с. Мишкино работает «горячая линия» по организации отдыха детей и подростков
Родители смогут проконсультироваться со специалистом по вопросам отдыха детей и их оздоровления в летний период, а также о возможностях системы ГИС «Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления».
Телефон «горячей линии»: 8 (34749) 2–10–83, звонки принимаются в будние дни с 09.00 ч. до 17.00 ч.
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