В России школы и детсады будут готовить блюда с применением только йодированной соли

В дальнейшем планируется принятие закона о том, чтобы вся соль в рознице была йодированной, передает »Интерфакс». Проект закона должен вступить в силу в 2020 году. Сегодня в России йодированную соль употребляет менее 30 процентов населения, в то время как в ряде стран Евразийского экономического союза уже введено ее всеобщее использование.