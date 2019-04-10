В России школы и детсады будут готовить блюда с применением только йодированной соли
Согласно изданному распоряжению Роспотребнадзора, начиная с 9 апреля, в столовых детсадов и школ при приготовлении блюд нужно обязательство использовать только йодированную соль, сообщает сайт Newsbash.ru. Уже зарегистрированный документ был опубликован днем ранее. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
В дальнейшем планируется принятие закона о том, чтобы вся соль в рознице была йодированной, передает »Интерфакс». Проект закона должен вступить в силу в 2020 году. Сегодня в России йодированную соль употребляет менее 30 процентов населения, в то время как в ряде стран Евразийского экономического союза уже введено ее всеобщее использование.
В Минздраве РФ также указали на актуальность проблемы заболеваний, связанных с дефицитом йода.
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