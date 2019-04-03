В Башкирии при Министерстве образования создадут Управление национального образования

По его словам, на сегодняшний день вопросами национального образования в министерстве занимаются два человека.



«В создаваемом нами Управлении национального образования будут трудится не менее 15 специалистов, к которым предъявляются самые высокие профессиональные требования. И это не только большой педагогический опыт и владение башкирским языком, но и инициативность, реальная практика по реализации современных программ и методик по обучению башкирскому языку», — отметил и.о. министра.



Планируется, что новое Управление при Министерстве образования республики будет заниматься вопросами национального языкознания и филологического образования не только на уровне общего и среднего профессионального образования, но и на уровне высшего образования.



«Это будет некий такой вышестоящий орган национального образования республики с консолидацией всех наших материальных и человеческих ресурсов, который позволит нам поднять качество изучения и обучения на башкирском языке на достойный уровень», — пояснил Айбулат Хажин.



Первым шагом в этом направлении, по словам руководителя образовательного ведомства, станет I съезд учителей башкирского языка и литературы. Он будет проходить в Уфе 11-12 апреля на площадке Конгресс-холла «Торатау». Форум соберет на одной площадке порядка 800 учителей башкирского языка и литературы, а также методистов управлений (отделов) образования из районов и городских округов, курирующих преподавание родных языков, представителей вузов и общественности.



«Нам сейчас необходимы новые, более продвинутые методики обучения родным языкам. Нужно шагать в ногу со временем, нельзя работать по методикам, разработанным десятки лет назад. Дети сейчас совершенно иные, для них обычная печатная продукция не является источником знаний. Именно поэтому нужно внедрять новые технологии, нужна подготовка, переориентация педагогических кадров. Образовательный процесс не ограничивается одним учебником, нужно смотреть шире и выходить за пределы традиционной образовательной системы. Всё это мы планируем обсудить на дискуссионных площадках, где каждый получит возможность высказаться», — отметил Айбулат Хажин.



Он также обратил внимание на то, что предстоящий съезд будет одним из самых открытых и доступных для широкого круга общественности.