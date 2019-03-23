Воспитанники фотошколы «Взгляд» центра «Путник» села Мишкино показывают неплохие результаты на республиканском уровне

Наибольшую активность в конкурсе проявили участники из Буздякского, Краснокамского, Иглинского, Илишевского, Мишкинского, Бижбулякского и Шаранского районов, воспитанники учреждений молодежной политики Нефтекамска, Октябрьского, Кумертау и Салавата. По итогам конкурса 6 победителей включены в майский медиа-отряд Международного детского центра «Артек». Кроме того, по рекомендациям объединений, входящий в Башкортостанское отделение ООДО «Лига юных журналистов», еще 17 юных фотографов, smm-репортеров и тележурналистов будут принимать участие в деятельности этого медиа-отряда, созданного по инициативе партнера Лиги и ВСФ — Башкортостан — Фонда социально-культурных инициатив (г. Москва). Всего 33 школьника из Башкортостана едут в мае в МДЦ «Артек», в том числе один ученик из детской фотошколы «Взгляд» (МБУ ДО ЦДЮТ «Путник»).







В торжественной обстановке исполнительный директор Военно-спортивного фонда — Башкортостан В. Макин, который курирует семь номинаций «Своего голоса» и реализует программу «Юный судья ГТО», зачитал приветственное письмо министра молодежной политики и спорта Р. Хабибова, в котором отмечено, что «у молодых спортсменов и юных талантов нашей республики — большой потенциал, высокий уровень инициативности и креатива!». Председатель Лиги юных журналистов республики И. Карелин поздравил победителей конкурсов и вручил благодарственные письма их талантливым педагогам — Э. Дударь (руководитель детской радиопрограммы «Солнечный город» Радио России-Башкортостан), У. Небогатиковой (руководитель детской фотошколы «Взгляд» при МБУ ДО ЦДЮТ «Путник», с. Мишкино) и А. Усмановой (руководитель «Школы юного корреспондента» при спортивном центре «Олимп», с. Буздяк).







Победители и призеры конкурса «Свой голос» получили дипломы учредителя — Министерства молодежной политики и спорта РБ, Военно-спортивного фонда и Башкортостанского отделения ООДО «Лига юных журналистов».







Во время награждения на большом экране демонстрировались самые интересные телеролики, мультфильмы и фотографии участников.







Юных дарований поздравил председатель Совета директоров АО «Башинформ» Р. Мурзагулов, который, будучи школьником, сам стал победителем конкурса «Свой голос» и побывал, благодаря этому, в МДЦ «Артек». Он поделился с начинающими медийщиками своим опытом, отметив, что для многих участников «Своего голоса» этот проект стал отличным стартом в успешную и яркую жизнь!







Достижения шести обучающихся детской фотошколы «Взгляд» по итогам конкурса: диплом Министерства молодежной политики и спорта РБ за II место в республиканском детско-юношеском конкурсе творческих работ «Свой голос» в номинации фотография «Лови мгновение!»; диплом Военно-спортивного фонда Башкортостан Лауреата республиканского детско-юношеского конкурса творческих работ «Свой голос» в номинации фотография «Подтянись к движению!»; дипломы Башкортостанского регионального отделения ООДО «Лига юных журналистов» Лауреатов республиканского детско-юношеского конкурса творческих работ «Свой голос» в номинации фотография «Зеркало души».







Также совсем недавно, на базе ГБУКИ РБ Национальный музей РБ прошло торжественное открытие фотовыставки по итогам Открытого республиканского фотоконкурса «Мой край, возлюбленный навеки», приуроченный к празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан. В конкурсе принимали участие более 3000 человек. Победителями и призерами стали около 100 человек по номинациям: «Красота родного края», «История и современность», «Башкортостан в лицах». Ученица детской фотошколы «Взгляд» при МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» в нем завоевала II место, и ее работа тоже была представлена на фотовыставке. Представленные композициии фотовыставки отражали уникальность РБ, богатство архитектуры, достопримечательности, связь поколений, природные объекты флоры и фауны региона, этнографические портреты, отражающие многонациональность Башкортостана. Организаторами выставки выступили Национальный музей РБ, Управление образования администрации городского округа г. Уфа РБ, Башкирское отделение Союза фотохудожников России, МБУ ДО ГЦТКиЭ г. Уфа, Республиканский фотоклуб «Агидель» РЦНТ.

