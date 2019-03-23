Воспитанники фотошколы «Взгляд» центра «Путник» села Мишкино показывают неплохие результаты на республиканском уровне

Также совсем недавно, на базе ГБУКИ РБ Национальный музей РБ прошло торжественное открытие фотовыставки по итогам Открытого республиканского фотоконкурса «Мой край, возлюбленный навеки», приуроченный к празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан. В конкурсе принимали участие более 3000 человек. Победителями и призерами стали около 100 человек по номинациям: «Красота родного края», «История и современность», «Башкортостан в лицах». Ученица детской фотошколы «Взгляд» при МБУ ДО ЦДЮТ «Путник» в нем завоевала II место, и ее работа тоже была представлена на фотовыставке. Представленные композициии фотовыставки отражали уникальность РБ, богатство архитектуры, достопримечательности, связь поколений, природные объекты флоры и фауны региона, этнографические портреты, отражающие многонациональность Башкортостана. Организаторами выставки выступили Национальный музей РБ, Управление образования администрации городского округа г. Уфа РБ, Башкирское отделение Союза фотохудожников России, МБУ ДО ГЦТКиЭ г. Уфа, Республиканский фотоклуб «Агидель» РЦНТ.