В Мишкинском районе прошел «Бал принцесс»

Какой должна быть принцесса? Каждая из девочек и зрители из зала обрисовывали ее образ. В итоге выяснилось, что принцесса должна быть красивой, грациозной, умной, талантливой, с чувством юмора. Каждая из участниц мероприятия в ходе развлекательного шоу доказала, что она может стать принцессой, а в будущем — даже королевой!