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16 Марта 2019, 11:48

В Мишкинском районе прошел «Бал принцесс»

В ЦДЮТ «Путник» девочек с ограниченными возможностями здоровья поздравили с Международным женским днем

Вела мероприятие Королева Весна (методист центра детского и юношеского туризма Е. Биктышева).
Чтобы получить «Диплом настоящей принцессы», девочкам предстояло пройти курсы подготовки принцесс — изящной походки, стилистов, модельеров, музыкальной грамоты и танца, кулинаров, росписи. Помогали девочкам выполнить задания мальчики-рыцари.
Какой должна быть принцесса? Каждая из девочек и зрители из зала обрисовывали ее образ. В итоге выяснилось, что принцесса должна быть красивой, грациозной, умной, талантливой, с чувством юмора. Каждая из участниц мероприятия в ходе развлекательного шоу доказала, что она может стать принцессой, а в будущем — даже королевой!
Девочкам особенно понравились «взрослые принцы», которые безропотно выполняли все прихоти капризных «принцесс».
В итоге все участницы, пришедшие на бал, были награждены дипломами и ценными подарками. А цветочки в придачу, сделанные умелыми руками «крестных-мастериц» из «Путника», подняли им настроение.
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