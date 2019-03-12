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12 Марта 2019, 13:48

В Башкирии планируют провести Дни Чешской Республики

Об этом говорили на рабочей встрече Радия Хабирова с Послом Чехии в России Витезславом Пивонька. Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества в экономике и социальной сфере. Речь зашла о расширении номенклатуры промышленных товаров, которые Башкортостан может поставлять в Чехию.

В свою очередь Чешская Республика готова продвигать в Башкортостане сельскохозяйственные технологии и продукцию пищевой промышленности. Планируется реализация совместных проектов. Также планируется развивать взаимодействия в области туризма, образования и культуры. Для обмена опытом в этих направлениях было предложено провести Дни Чешской Республики в Уфе.
Витезслав Пивонька, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации:
«Не только бизнес мы бы хотели в рамках этого визита привлечь. Мы бы хотели сделать Чешский день в Уфе. Здесь были бы выставки, я бы прочитал лекции в университетах».
Источник: https://newsbash.ru/policy/9871-v-bashkirii-planirujut-provesti-dni-cheshskoj-respubliki.html
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