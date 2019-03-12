В Башкирии планируют провести Дни Чешской Республики

В свою очередь Чешская Республика готова продвигать в Башкортостане сельскохозяйственные технологии и продукцию пищевой промышленности. Планируется реализация совместных проектов. Также планируется развивать взаимодействия в области туризма, образования и культуры. Для обмена опытом в этих направлениях было предложено провести Дни Чешской Республики в Уфе.
Витезслав Пивонька, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации:
«Не только бизнес мы бы хотели в рамках этого визита привлечь. Мы бы хотели сделать Чешский день в Уфе. Здесь были бы выставки, я бы прочитал лекции в университетах».
Источник: https://newsbash.ru/policy/9871-v-bashkirii-planirujut-provesti-dni-cheshskoj-respubliki.html