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Образование
12 Марта 2019, 16:37

Башкирия получит субсидию на центры для одаренных детей

Башкортостан и еще 4 региона Поволжья получат субсидии из федерального бюджета на открытие и развитие инфраструктуры центров для одаренных детей. Правительство РФ профинансирует создание центров в нашей республике, а также в Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Нижегородской области, передает ТАСС.

Как сообщало агенство, на данное направление в Башкирию из федерального центра привлечено более 210 млн рублей. Сейчас прорабатываются органы управления, принципы функционирования и ресурсное обеспечение регионального Центра развития и поддержки одаренных детей. Он должен появиться к сентябрю 2019 года.
«Нам необходимо ставить на новый уровень сопровождение одаренных детей через учебно-тренировочные сборы, образовательные, профильные смены, дистанционную электронную школу во взаимодействии с вузами республики», — говорил ранее и.о. министра образования республики Айбулат Хажин.
Источник: http://www.bashinform.ru/news/1283463-bashkiriya-poluchit-subsidiyu-na-tsentry-dlya-odarennykh-detey/
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