Башкирия получит субсидию на центры для одаренных детей

Как сообщало агенство, на данное направление в Башкирию из федерального центра привлечено более 210 млн рублей. Сейчас прорабатываются органы управления, принципы функционирования и ресурсное обеспечение регионального Центра развития и поддержки одаренных детей. Он должен появиться к сентябрю 2019 года.