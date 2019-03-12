Башкирия получит субсидию на центры для одаренных детей

Как сообщало агенство, на данное направление в Башкирию из федерального центра привлечено более 210 млн рублей. Сейчас прорабатываются органы управления, принципы функционирования и ресурсное обеспечение регионального Центра развития и поддержки одаренных детей. Он должен появиться к сентябрю 2019 года.
«Нам необходимо ставить на новый уровень сопровождение одаренных детей через учебно-тренировочные сборы, образовательные, профильные смены, дистанционную электронную школу во взаимодействии с вузами республики», — говорил ранее и.о. министра образования республики Айбулат Хажин.
Источник: http://www.bashinform.ru/news/1283463-bashkiriya-poluchit-subsidiyu-na-tsentry-dlya-odarennykh-detey/