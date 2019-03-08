В лицее № 1 села Мишкино прошел «День сдачи ЕГЭ с родителями»

Единый государственный экзамен — это и выпускной экзамен за курс общеобразовательной школы, и вступительный экзамен в ВУЗы. Поэтому ЕГЭ вызывает волнение не только у выпускников, гораздо больше волнуются их родители. Только пройдя всю процедуру экзамена, родители начинают понимать, что сложности в прохождении итоговой аттестации в форме ЕГЭ нет. Необходимо лишь знать учебный материал и соблюдать порядок проведения ГИА. И главной задачей акции остается — познакомить родителей с тем, как организован экзамен, а также снять эмоциональное напряжение, которое может возникнуть при подготовке их ребенка к итоговой аттестации.