В лицее № 1 села Мишкино прошел «День сдачи ЕГЭ с родителями»

Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» проводится третий год по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 26 февраля в лицее № 1 для родителей выпускников был день сдачи Единого государственного экзамена по математике базового уровня. Для этого в пункте проведения экзамена были подготовлены три аудитории.



Организаторы проводили и рассадили каждого участника по списку на заранее распределенные места. На столах в аудиториях были только черновики и черная гелевая ручка. От обычного экзамена, который сдают выпускники, ЕГЭ для родителей отличался тем, что заданий в нем было всего 20. Но и время было сокращено, вместо 3,5 часов отводилось лишь 30 минут. В каждой аудитории перед родителями продемонстрировали процесс печати индивидуальных комплектов ЕГЭ. Организаторы ознакомили родителей с инструкциями, раздали бланки для заполнения и КИМы. Главная сложность, с которой столкнулись почти все родители, — правила оформления бланков и заполнения ответов. Больше всего сил и времени ушло на понимание, что, куда и как вписать. Было много сокращений, которые невозможно расшифровать, не зная их. В аудиториях после окончания экзамена у родителей возникало множество вопросов по проведению экзамена. На все вопросы родителей смогли дать ответы уже опытные организаторы Т. Петрова, Д. Валиева, М. Закирзянова.