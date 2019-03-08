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Образование
8 Марта 2019, 12:00

В лицее № 1 села Мишкино прошел «День сдачи ЕГЭ с родителями»

Родители выпускников 11 класса Мишкинского района попробовали свои силы, сдавая Единый государственный экзамен по математике базового уровня в рамках Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями».

Экзамен прошел в пункте проведения экзамена при МБОУ лицей № 1 им. Ф. Булякова села Мишкино.


Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» проводится третий год по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 26 февраля в лицее № 1 для родителей выпускников был день сдачи Единого государственного экзамена по математике базового уровня. Для этого в пункте проведения экзамена были подготовлены три аудитории.


До начала экзамена перед родителями выступили заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, начальник отдела образования С. Александров и руководитель пункта проведения экзамена Н. Аспаева.


— Залог успешной сдачи ЕГЭ выпускников — снижение напряжения и тревожности ребенка. Родители должны научить своих детей быть уверенными в своих силах и знаниях, и не растеряться при выполнении заданий на экзаменах, — отметила Лариса Геннадиевна.


После вступительной части все 30 заявленных на участие в ЕГЭ родителей выпускников, разошлись по классам. Вся процедура проведения экзамена была максимально приближена к реальным — участники эксперимента прошли через рамку металлоискателя, затем вместе с организаторами направились в аудитории. Вместе с родителями сдавать ЕГЭ по математике отправились заместитель главы администрации Л. Александрова и начальник отдела образования С. Александров.


Организаторы проводили и рассадили каждого участника по списку на заранее распределенные места. На столах в аудиториях были только черновики и черная гелевая ручка. От обычного экзамена, который сдают выпускники, ЕГЭ для родителей отличался тем, что заданий в нем было всего 20. Но и время было сокращено, вместо 3,5 часов отводилось лишь 30 минут. В каждой аудитории перед родителями продемонстрировали процесс печати индивидуальных комплектов ЕГЭ. Организаторы ознакомили родителей с инструкциями, раздали бланки для заполнения и КИМы. Главная сложность, с которой столкнулись почти все родители, — правила оформления бланков и заполнения ответов. Больше всего сил и времени ушло на понимание, что, куда и как вписать. Было много сокращений, которые невозможно расшифровать, не зная их. В аудиториях после окончания экзамена у родителей возникало множество вопросов по проведению экзамена. На все вопросы родителей смогли дать ответы уже опытные организаторы Т. Петрова, Д. Валиева, М. Закирзянова.


Единый государственный экзамен — это и выпускной экзамен за курс общеобразовательной школы, и вступительный экзамен в ВУЗы. Поэтому ЕГЭ вызывает волнение не только у выпускников, гораздо больше волнуются их родители. Только пройдя всю процедуру экзамена, родители начинают понимать, что сложности в прохождении итоговой аттестации в форме ЕГЭ нет. Необходимо лишь знать учебный материал и соблюдать порядок проведения ГИА. И главной задачей акции остается — познакомить родителей с тем, как организован экзамен, а также снять эмоциональное напряжение, которое может возникнуть при подготовке их ребенка к итоговой аттестации.


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