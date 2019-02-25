В Башкирии на образование будет привлечено 1,2 млрд рублей

Государственный деньги будут направлены на строительство новых школ и ремонт существующих в городах и селах Башкирии, создание центра выявления и поддержки одаренных детей, цифровизацию школ, профессиональное обучение и дополнительное образование жителей республики предпенсионного возраста.

Привлекаются в регион большие финансовые средства и в рамках нацпроекта «Демография», в частности, на строительство детских садов и обеспечение местами в ясельных группах детей от 1,5 до 3 лет. К 2021 году с учетом строительства дошкольных учреждений, а их будет построено более 40, практически все дети будут обеспечены местами в ясельных группах.

Кроме этого, школы республики переходят на пятидневный режим обучения. Как отметил Айбулат Хажин, с первого апреля пятидневка будет организована в 60% школ, оставшаяся часть ликвидирует шестидневное обучение к 1 сентября.

Айбулат Хажин, врио министра образования Башкирии:

Башкирия идет даже немного с опережением по основным приоритетным направлениям сферы образования, озвученным главой государства в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Поддержка одаренных детей, обеспечение детей раннего дошкольного возраста местами в ясельных группах, поддержка сельских учителей, — всё это у нас уже реализуется.

Так, например, предложенная Путиным программа «Земский учитель» с выплатой в 1 миллион рублей для преподавателей, которые переезжают в села и малые города, с 2020 года будет идти параллельно с республиканской программой «Сельский учитель», предложенной врио главы Башкирии, когда ежегодно 100 лучших сельских учителей будут получать гранты по 600 тысяч рублей.