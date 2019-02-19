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Образование
19 Февраля 2019, 14:13

В Башкирии пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Жителей Башкирии приглашают принять участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» — в этом году она проходит в третий раз. Впервые акция состоялась в 2017 году. В этом году, в первый день акции, 7 февраля, к ней присоединились более трех тысяч родителей из 50 регионов России.

В рамках Всероссийской акции Министерство образования Республики Башкортостан 22 февраля проводит деловую игру, воспроизводящую процедуру проведения ЕГЭ (учебный предмет — «Математика», базовый уровень). Мероприятие пройдет на базе Республиканской художественной гимназии им. К. А. Давлеткильдеева по адресу: г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 100. Участниками акции станут родители обучающихся, выпускники общеобразовательных организаций.
Такое же мероприятие будет проведено в период с 15 февраля по 2 марта во всех муниципалитетах республики, сообщили в Министерстве образования РБ.
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в течение февраля пройдет во всех регионах России.
Традиционно, в каждом регионе вместе с родителями ЕГЭ сдают министры образования.
Источник: https://newsbash.ru/society/shool/9374-v-bashkirii-projdet-edinyj-den-sdachi-egje-roditeljami.html
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