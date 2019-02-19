В Башкирии пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В рамках Всероссийской акции Министерство образования Республики Башкортостан 22 февраля проводит деловую игру, воспроизводящую процедуру проведения ЕГЭ (учебный предмет — «Математика», базовый уровень). Мероприятие пройдет на базе Республиканской художественной гимназии им. К. А. Давлеткильдеева по адресу: г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 100. Участниками акции станут родители обучающихся, выпускники общеобразовательных организаций.

Такое же мероприятие будет проведено в период с 15 февраля по 2 марта во всех муниципалитетах республики, сообщили в Министерстве образования РБ.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в течение февраля пройдет во всех регионах России.

Традиционно, в каждом регионе вместе с родителями ЕГЭ сдают министры образования.