В Башкирии планируется поощрять руководителей учебных заведений, которые приносят доход

Из документа следует, что руководителям колледжей и школ-интернатов будут платить ежемесячную надбавку за хорошие показатели по доходам. К примеру, если колледж за год заработал 500-750 тысяч рублей, то каждый месяц следующего года директор будет получать надбавку в размере одного должностного оклада. Если образовательное учреждение заработало на дополнительных услугах 60 млн рублей, сумма поощрения увеличивается до 6 окладов ежемесячно.

К дополнительным доходам, которые учитываются при начислении премии, относят: доходы от оказания платных образовательных услуг, доходы от оказания платных услуг населению, доходы от производственной деятельности и деятельности учебных хозяйств. Правда, есть условие – премия не должна превышать 7% от полученных доходов в текущем году. К проекту приказа прилагается таблица, в которой указаны максимальные размеры стимулирующих доплат руководителям разных образовательных учреждений в 2019 году.

Например, у директора Уфимского машиностроительного колледжа эта сумма не может быть больше 5 523 рублей, у главы Республиканского инженерного лицея-интерната – больше 19 445 рублей, у директора гимназии-интерната имени Рами Гарипова – больше 29 380 рублей.