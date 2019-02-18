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Образование
18 Февраля 2019, 13:51

В Башкирии планируется поощрять руководителей учебных заведений, которые приносят доход

Министерство образования Башкирии предложило поощрять руководителей учебных заведений, которые зарабатывают на платных услугах. Ведомство опубликовало проект приказа об установлении доплат стимулирующего характера за ведение приносящей доход деятельности.

Из документа следует, что руководителям колледжей и школ-интернатов будут платить ежемесячную надбавку за хорошие показатели по доходам. К примеру, если колледж за год заработал 500-750 тысяч рублей, то каждый месяц следующего года директор будет получать надбавку в размере одного должностного оклада. Если образовательное учреждение заработало на дополнительных услугах 60 млн рублей, сумма поощрения увеличивается до 6 окладов ежемесячно.
К дополнительным доходам, которые учитываются при начислении премии, относят: доходы от оказания платных образовательных услуг, доходы от оказания платных услуг населению, доходы от производственной деятельности и деятельности учебных хозяйств. Правда, есть условие – премия не должна превышать 7% от полученных доходов в текущем году. К проекту приказа прилагается таблица, в которой указаны максимальные размеры стимулирующих доплат руководителям разных образовательных учреждений в 2019 году.
Например, у директора Уфимского машиностроительного колледжа эта сумма не может быть больше 5 523 рублей, у главы Республиканского инженерного лицея-интерната – больше 19 445 рублей, у директора гимназии-интерната имени Рами Гарипова – больше 29 380 рублей.
Источник: https://newsbash.ru/society/shool/9330-v-bashkirii-planiruetsja-pooschrjat-rukovoditelej-uchebnyh-zavedenij-kotorye-prinosjat-dohod.html
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