Министерство образования Башкирии закупит 59 школьных автобусов

По условиям торгов, победитель обязан поставить автобусы до 31 мая. На них должна распространяться гарантия сроком не менее двух лет или 60 тыс. км пробега. Из 56 автобусов восемь автобусов отправятся в уфимские школы, остальные — в районы Башкирии.

Автобусы должны быть желтого цвета, не ранее текущего года выпуска и рассчитаны на 20 детских посадочных мест и одно взрослое. Сиденья должны быть раздельные, мягкие, с подлокотниками, оснащенные четырехточечными ремнями безопасности и расположенные по направлению движения. В салоне должно быть по два отопительных прибора, два огнетушителя, две аптечки, в каждом ряду — сигнальные кнопки с просьбой об остановке. Автобусы должны быть оснащены спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в конце ноября прошлого года Минобразования Башкирии заключило контракт стоимостью до 31,32 млн руб. с ООО «Луидоргарантия-Уфа» (принадлежит Сергею Корнилову и Марии Тихоновой) на поставку 24 школьных автобусов малого класса. В первой половине ноября контракт стоимостью 208,98 млн руб. на поставку 105 автобусов получило ООО «Южуралавто» (владелец Александр Губкин).

В этом году Минобразования Башкирии планирует заключить контракты на поставку 170 школьных автобусов. В прошлом году на балансе школ находилось 1289 автобусов, еще 55 не использовались из-за неудовлетворительного технического состояния. По оценке регионального Минобра, обеспеченность нуждающихся школьников в подвозе автобусами составляет 98%.