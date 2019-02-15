Школьники России в течение учебного года должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей
В учебную программу российских школ Минкультуры и Минпросвещения РФ планируют внести культурные нормативы. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает ТАСС.
«Мы сейчас работаем над созданием одного межведомственного проекта совместно с Министерством просвещения. Он будет называться «Культурные нормативы для школьника». Идея заключается в том, чтобы интегрировать в учебную программу культурные компоненты», — сказал Мединский.
Это означает, что школьники должны будут сходить на определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько хороших фильмов в год, «желательно отечественных». Как отметил Мединский, затем они должны будут поделиться своими впечатлениями «в специально созданном бумажном или электронном дневнике».
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87