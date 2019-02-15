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Образование
15 Февраля 2019, 11:00

Школьники России в течение учебного года должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей

В учебную программу российских школ Минкультуры и Минпросвещения РФ планируют внести культурные нормативы. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас работаем над созданием одного межведомственного проекта совместно с Министерством просвещения. Он будет называться «Культурные нормативы для школьника». Идея заключается в том, чтобы интегрировать в учебную программу культурные компоненты», — сказал Мединский.


Это означает, что школьники должны будут сходить на определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько хороших фильмов в год, «желательно отечественных». Как отметил Мединский, затем они должны будут поделиться своими впечатлениями «в специально созданном бумажном или электронном дневнике».

Источник: https://newsbash.ru/society/shool/9270-shkolniki-rossii-v-techenie-uchebnogo-goda-dolzhny-budut-pose...


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