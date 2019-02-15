Школьники России в течение учебного года должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей

«Мы сейчас работаем над созданием одного межведомственного проекта совместно с Министерством просвещения. Он будет называться «Культурные нормативы для школьника». Идея заключается в том, чтобы интегрировать в учебную программу культурные компоненты», — сказал Мединский.



Это означает, что школьники должны будут сходить на определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько хороших фильмов в год, «желательно отечественных». Как отметил Мединский, затем они должны будут поделиться своими впечатлениями «в специально созданном бумажном или электронном дневнике».