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Образование
1 Февраля 2019, 13:13

В Башкирии школьники будут учиться пять дней в неделю

В школах Башкирии планируют ввести пятидневную учебную неделю. Об этом заявил врио Главы республики Радий Хабиров на форуме школьного образования «Взлетай».

- Наши дети и так очень измученные. Мы предлагаем ввести пятидневную учебную неделю. Вы согласны? - обратился Хабиров к залу.

После этой реплики зрители одобрительно зааплодировали.


При этом руководитель региона уточнил, что одна суббота в месяц все же будет «принадлежать школе», но слишком напрягать детей в эти дни не планируют: будут проводить несложные занятия и спортивные игры.

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