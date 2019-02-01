В Башкирии поддержат сельских учителей: каждый год 100 лучших получат по 600 тысяч рублей
60 млн рублей из бюджета республики будет выделено на поддержку сельских учителей. Ежегодно 100 лучших из них будут получать по 600 тысяч рублей. Об этом врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил на проходящем сегодня в Уфе первом форуме школьного образования «Взлетай».
«Данная мера, вкупе с выделением бесплатного земельного участка — эту меру мы тоже отработаем — поможет решить проблему с педагогическими кадрами в сельских школах республики», — отметил Радий Хабиров.
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87