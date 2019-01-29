В школах Башкирии активнее всего внедряют программы финансовой грамотности

«Регионы активно включаются, все большее количество школ охвачено качественными программами по финансовой грамотности. Мы получаем много положительных отзывов. Для нас важно, чтобы дети не просто учились считать, но также имели представление о важности труда и мире профессий, торговле и семейном бюджете», – отметила министр просвещения РФ Ольга Васильева.