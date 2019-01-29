В школах Башкирии активнее всего внедряют программы финансовой грамотности
В более 70% российских школ и 80% организаций среднего профессионального образования преподают финансовую грамотность. Самым активным регионом по внедрению этого предмета стала Башкирия. По данным мониторинга Министерства просвещения России и Центробанка, в процессе участвуют уже 1352 школы республики.
«Регионы активно включаются, все большее количество школ охвачено качественными программами по финансовой грамотности. Мы получаем много положительных отзывов. Для нас важно, чтобы дети не просто учились считать, но также имели представление о важности труда и мире профессий, торговле и семейном бюджете», – отметила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
После Башкирии активно внедряет финансовую грамотность в школах Москва (1122) и Татарстан (1029). В Свердловской (104) и Ростовской (98) областях наблюдается интенсивное внедрение финансовой грамотности в программы сузов.
Отметим, что инициативу реализовывают в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 — 2023 гг. Сегодня финансовую грамотность изучают более 5 млн 392 тыс. школьников и более 870 тыс. учащихся в организациях СПО.
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