О материально-техническом оснащении образовательных организаций Мишкинского района

В Баймурзинской, Большесухоязовской средней, Новотроицкой, Ленинской основной школах были заменены устаревшие твердотопливные котлы отопления. Теперь в них созданы комфортные условия для учебы.







Хорошую поддержку при подготовке школ к новому учебному году оказал проект партии «Единая Россия» «Реальные дела». Средства, выделенные партией, были использованы на ремонт оконных блоков Большесухоязовской средней, Яндыгановской, Верхнесорокинской начальных школ, замену полов в спортзале и коридоре Камеевской средней и Новотроицкой основной школ, установку новых батарей отопления в спортзале ООШ деревни Большие Шады, замену кровли школы деревни Букленды.







По Программе поддержки местных инициатив для СОШ деревни Кайраково был приобретен и установлен спортивно-игровой комплекс, а в Тынбаево устаревшие окна заменены на современные, пластиковые.







Отделом образования, администрациями школ района была проделана большая работа по пожарной безопасности: в 8 школах, 6 детских садах, МБУ ДО «Путник» установлены приборы вывода сигнала на пульт пожарной охраны, в дальнейшем они будут установлены и в начальных школах.







Также в детских садах установлены пропускные системы, а в трех школах — турникеты.







В прошлом учебном году большой «переполох» и недовольство среди родителей вызвал аутсорсинг. Дети жаловались на некачественное питание, многие отказывались от обеда. Наконец-то этот вопрос улажен — теперь все будет по-прежнему. Более того, столовые школ к новому учебному году были оборудованы по новому слову техники — новыми кухонными приборами: были закуплены холодильники, морозильники, котлы, посуда. Теперь у поваров есть возможность кормить детей вкусно и качественно.







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В прошлом учебном году на республиканском уровне был поднят вопрос о теплых туалетах. В нашем районе эта проблема тоже взята под контроль. В этом учебном году из республиканского бюджета были выделены 500 тысяч рублей. На эти деньги построен теплый туалет в СОШ села Камеево. Еще подана заявка на строительство 28 современно обустроенных туалетов.



