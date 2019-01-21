В Башкирии объявлен конкурс среди учителей по финансовой грамотности
В республике объявлен конкурс среди учителей школ на лучшие методические разработки по финансовой грамотности для учащихся средних и старших классов. Об этом сообщили в Отделении — Нацбанке по Башкирии Уральского главного управления Банка России.
Цель конкурса — выявление и распространение эффективных педагогических практик, стимулирование активности педагогов в обновлении предмета «Обществознание» или «Экономика», а также содействие профессиональному развитию учителей в области финансовой грамотности.
Организатор конкурса — Ассоциация кредитных и финансовых организаций Башкирии.
Заявки и конкурсные материалы принимаются до 31 марта.
Работы будут оцениваться в трех номинациях: лучшие рабочие программы по финансовой грамотности для 5-9 классов, для 10-11 классов и лучшие методические материалы. Победители получат денежные премии.
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