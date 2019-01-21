9-классникам Башкирии до 30 января нужно подать заявление на итоговое собеседование

Итоговое собеседование с этого учебного года введено для учащихся 9-х классов как обязательное, его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет».







Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в текущем году – 13 февраля. Для выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.







Участники итогового собеседования должны будут выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.







На выполнение работы каждому школьнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут, сообщает Рособрнадзор.



