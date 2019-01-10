Роспотребнадзор внес масштабные поправки в СанПиНы по питанию детей

В школьных столовых теперь будут продавать кислородные коктейли, которые можно приобрести под присмотром медсестры учебного заведения и после назначения педиатра. Алюминиевые столовые приборы оказались под запретом. Желательным материалом для изготовления вилок и ложек является "нержавейка". Пюре и котлеты теперь можно подавать в одноразовой посуде.







Еще одним правилом стал запрет на то, чтобы приносить в школьные и детсадовские столовые продукты и блюда из дома. Персоналу следует следить, чтобы в твороге или сметане не оставались лопатки и ложки. Толщина запеканок и омлетов в столовых детсадов и школ должны быть не более 4 см.







Роспотребнадзор также отставил указания по приготовлению блюд: после закипания сосиски следует варить 5 мин, а яйца – 10 мин. Готовые бутерброды должны быть реализованы за час, а нераспроданные остатки утилизированы. К дежурству в столовой теперь допущены школьники старше 12 лет.



