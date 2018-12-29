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29 Декабря 2018, 14:26

Юная артистка из Мишкинского района побывала на Кремлевской елке

Юная обладательница удивительного голоса Лина Саетгареева мишкинскому зрителю давно пришлась по душе. Несмотря на свой юный возраст, она успела покорить сердца зрителей и за пределами района и республики.

Победитель детского республиканского конкурса «Таланты Башкортостана», муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку, призер муниципального этапа ВОШ по английскому языку, победитель районного конкурса сочинений в неделе туризма и краеведения в номинации «Поэзия» (2017 г.); призер 1 степени на XXII детском фестивале песни и танца «Апрельские капели — 2016» в номинации «Вокал-соло», дипломант 3 степени во Всероссийском конкурсе юных музыкантов «Сольное пение», лауреат 2 степени Всероссийского конкурса юных музыкантов в номинации «Эстрадное пение», дипломант 1 степени Детского республиканского конкурса-фестиваля «Таланты Башкортостана» Лина Саетгареева успевает и учиться на «отлично», и расти в творческом плане.
Очень удачным выдался для Лины и 2018 год. Отличница учебы, занявшая 1 место на районном этапе всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика‑2018», стала участницей общероссийской новогодней елки в Москве. Поздравляем Лину с Новым годом и желаем новых побед!
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