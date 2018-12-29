Юная артистка из Мишкинского района побывала на Кремлевской елке

Победитель детского республиканского конкурса «Таланты Башкортостана», муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку, призер муниципального этапа ВОШ по английскому языку, победитель районного конкурса сочинений в неделе туризма и краеведения в номинации «Поэзия» (2017 г.); призер 1 степени на XXII детском фестивале песни и танца «Апрельские капели — 2016» в номинации «Вокал-соло», дипломант 3 степени во Всероссийском конкурсе юных музыкантов «Сольное пение», лауреат 2 степени Всероссийского конкурса юных музыкантов в номинации «Эстрадное пение», дипломант 1 степени Детского республиканского конкурса-фестиваля «Таланты Башкортостана» Лина Саетгареева успевает и учиться на «отлично», и расти в творческом плане.