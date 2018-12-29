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Образование
29 Декабря 2018, 16:21

Обучающийся из Мишкинского района стал стипендиатом Главы Башкирии

Для обучающегося 11 класса средней школы № 2 райцентра Валерия Уразгулова новый 2019 год начинается с настоящего чуда — он стал стипендиатом Главы РБ.

Но, как когда-то мудро заметил народ, «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», — такую награду Валерий заслужил благодаря своему усердию и успехам в учебе, общественной жизни школы. В 2017–2018 учебном году В. Уразгулов за высокие показатели в республиканских конкурсах и активное участие в экологическом движении Мишкинского района был награжден Благодарственным письмом Министерства природопользования и экологии РБ, сертификатом участника регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, дающий право на получение 1 балла при поступлении на биологический факультет БашГУ, дипломом призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, получил грамоту за успешное выступление по химии на 40 турнире имени М. Ломоносова, в отборочном и заключительном турах олимпиады школьников «Газпром» по химии стал дипломантом I степени.
Валерий также является победителем конкурса «Ученик года‑2018».
24 декабря в зале заседаний администрации района в торжественной обстановке глава муниципалитета Р. Мусин отличнику учебы Валерию Ураз- гулову вручил диплом стипендиата Главы РБ.
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