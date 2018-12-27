В Мишкинском районе прошло празднование 100-летия системы допобразования

Торжественное мероприятие к вековому юбилею допобразования прошло в холле Центра «Путник». Сюда были приглашены ветераны педагогического образования, посвятившие себя воспитанию детей, глава муниципалитета Р. Мусин, начальник отдела образования С. Александров, обучающиеся и педагоги школ.

Для посетителей были организованы выставки работ обучающихся учреждений дополнительного образования, методических материалов, грамот и призов, свидетельствующие о достижениях воспитанников. Затем гости посетили музей истории народного образования.

Об истории формирования учреждений дополнительного образования России собравшимся рассказала ведущая вечера У. Небогатикова:

— Система дополнительного образования в России формировалась из уникальных отечественных форм внешкольной работы — внешкольного воспитания, которое в России возникло еще в конце 19 века, — начала она свое повествование. — Но на государственном уровне решение о развитии внешкольного образования было принято лишь в ноябре 1917 года, когда в Народном комиссариате просвещения РСФСР был создан отдел внешкольного образования. А в 1918 году создано первое государственное вне- школьное учреждение — станция юных любителей природы в Сокольниках. Этот год и считается годом рождения системы дополнительного образования.

С тех пор пролетел целый век, но эта система не только не распалась, но в отличие от других типов образовательных учреждений системы образования получила расширение. В инфраструктуру системы дополнительного образования детей в настоящее время входят более 16 тысяч учреждений, в которых обучаются более 10 миллионов российских детей в возрасте от 6 до 18 лет. В нашем районе функционируют три учреждения дополнительного образования детей: по линии Министерства образования — МБУ ДО ЦДЮТ «Путник», куда с недавнего времени влились Станция юных натуралистов, Станция юных техников, патриотический клуб «Виктория», Дом пионеров и школьников; МБУ ДО ДЮСШ (спортивная школа), куда влился физкультурно-оздоровительный комплекс; по линии Министерства культуры — Детская школа искусств. В них занимаются 3 145 обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет.

С 2017 года Центр туризма и патриотического воспитания «Путник» курирует общероссийское детское движение «Юнармия». За год ряды юнармейцев пополнили 100 юных патриотов. В день празднования 100-летия организации в торжественной обстановке произнес клятву верности Отчизне еще 41 юнармеец. Знаки принадлежности к общественно-патриотическому движению «Юнармия» им вручили начальник местного штаба С. Александров, старший мичман военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов О. Саликов. Со сцены ребят проводили бурными аплодисментами.

Перед собравшимися также выступили и поздравили юбиляров глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин, представитель совета ветеранов района, член Президиума совета ветеранов, заслуженный строитель РБ Р. Буляков, первый директор молодежного центра «Виктория», ныне руководитель компании «Безопасный регион» И. Салихов, которые вручили организациям дополнительного образования ценные призы.

Интересно и завораживающе рассказал о годах своей деятельности в центре «Виктория» Ильдар Фанисович.

— Многие нас просили шагать по земле, — смеясь рассказывает он о тех далеких годах. — Но мы были молодыми, полными сил и энтузиазма, нам хотелось летать. И у нас это получалось, конечно же, при поддержке администрации, других объединений и организаций района, которые поддерживали нас материально, транспортом и верой в нас. Спасибо им всем!

Затем экскурс в историю и своеобразный отчет о деятельности этих детских объединений сделали директора Центра «Путник» В. Князев, ДЮСШ — Н. Зайнетдинов, ДШИ — С. Ямбаев. Каждый из них вручил своим ветеранам и педагогам благодарственные письма и памятные призы.

Концертными номерами мероприятие украсили воспитанники детской школы искусств Центра «Путник».

Конечно, в наше трудное время невозможно достичь таких высоких результатов, которыми сегодня гордятся воспитанники и педагоги дополнительного образования, без серьезной финансовой поддержки. Именно им, спонсорам, меценатам, социальным партнерам выразили слова благодарности организаторы мероприятия.