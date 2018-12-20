В Башкирии будущие педагоги освоят новую специальность

Защита педагогических проектов станет финальным этапом аттестации студентов по программе повышения квалификации «Финансовая грамотность и методика обучения», на которую в период с ноября по декабрь 2018 года было зачислено 418 человек.

В качестве преподавателей и экспертов программы повышения квалификации были привлечены квалифицированные кадры профессорско-преподавательского состава БашГУ, имеющие ученую степень кандидата наук, ученое звание доцента, а также большой опыт преподавания методических дисциплин и экспертной работы в системе общего и дополнительного образования.

Обучение студентов педагогических специальностей финансовой грамотности и методике ее преподавания в организациях общего, среднего профессионального и дополнительного образования реализуется в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

С января по февраль этого года прошла первая «волна» обучения, в которой приняли участие более 4000 студентов из 10 высших учебных заведений страны. В ноябре стартовала «вторая волна», в которой задействовано более 2000 студентов из пяти вузов-победителей конкурсного отбора: Башкирского государственного университета, Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, Пятигорского государственного университета и Кемеровского государственного университета.